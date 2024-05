LE CRÉPUSCULE DES CRAPULES !

Devons-nous continuer à être comme nous sommes ? Réfractaires à l’ordre établi et adeptes des pratiques nauséabondes, notamment dans le domaine politique, qui sont à l’origine de notre sous-développement chronique. C’est pourquoi, quand on nous parle d’émergence, on rigole chez les Kaccoor que nous sommes. Tu parles ! A l’instar de la Camerounaise Axelle Kabou, il y a plus de quarante ans, on peut avoir l’impression que ce pays, en même temps que l’Afrique du reste, refuse le développement. Depuis que des gens ont trouvé à travers la politique une voie de contournement pour s’enrichir sans coup férir, nos deniers et ressources publics sont malmenés, pillés, siphonnés. On s’engage en politique, non pas pour œuvrer pour le développement de nos pays et le bien-être de leurs populations mais pour s’enrichir, enrichir sa famille, ses amis et des coquins. On s’y engage pauvre et en sort riche comme Crésus. On ouvre des comptes bancaires dans des paradis fiscaux et ont acquiert des propriétés immobilières dans les places les plus chères d’Europe ou, de plus en plus, à Dubaï ! Nos prisons sont surpeuplées de petits délinquants ayant volé un poulet, un téléphone portable, des babioles ou qui ont été pris avec quelques cornets de yamba tandis que les auteurs de « génocides » financiers sont invités à tous les banquets de la République et voient leurs hauts faits de brigandage sublimés par une meute de griots et de communicateurs dits traditionnels, bénis par des marabouts et sublimés par des influenceurs! Or, pour l’exemple, il faudrait que tous ces bandits à col blanc goûtent au confort de nos prisons. A défaut d’être pendus haut et court ou de faire face à un peloton d’exécution. Galsen est à réinventer avec des hommes et femmes neufs. La rupture que l’on nous promet ne doit pas seulement être l’œuvre de ceux qui sont au pouvoir, mais une action collective qui doit nous pousser à changer nos manières d’agir et nos comportements. Il faudra à la fois de la rigueur et de la persuasion. Sévir sans état d’âme et sans faiblesse coupable. Dans tous les cas, il doit être entendu par tous que c’est le crépuscule des crapules !!!!!











































































































































