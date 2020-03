LE KHALIFE GÉNÉRAL DES TIDIANES SUSPEND LA PRIÈRE COLLECTIVE DU VENDREDI

C’est une information du site spécialisé Asfiyahi.org, visité par Emedia.sn : le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a annoncé ce mercredi 19 mars à Tivaouane, la suspension de la prière hebdomadaire du vendredi et des séances de Hadratoul Djumah, sur toute l’étendue du territoire national. C’est l’une des mesures préventives prise par le guide religieux contre la propagation du Coronavirus et la contamination communautaire, après le report de la ziarra générale, un évènement annuel qui devait se tenir dimanche dernier.



Cette mesure suit celle de l’association des imams et oulémas du Sénégal, qui a annoncé, quelques heures plus tôt ce mercredi, sa décision de suspendre la prière collective du vendredi.



La famille omarienne en a également décidé de même, pour les évènements religieux comme la prière collective du vendredi. Du coup, pas de prière ni de hadratoul jumah à la mosquée omarienne sise sur la corniche ouest de Dakar.



« Il est impératif de prendre les mesures susmentionnées en vue de préserver les vies des citoyens et accompagner les mesures fermes prises par l’Etat, et la décision de beaucoup de foyers religieux du pays », a précisé Serigne Babacar Sy Mansour.



Le Khalife général des Tidianes invite également toutes les mosquées et tous les fidèles au respect des mesures de prévention et de restrictions mises en place par le gouvernement du Sénégal.























































emediasn