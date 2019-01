« LE MAL DE LA DIPLOMATIE SÉNÉGALAISE »

Dr Bakary Samb, Directeur de Timbuktu Institute, souhaite une amélioration de la diplomatie sénégalaise. Il l’a fait savoir, ce mercredi au cours de l’émission « La Valise Diplomatique », animée par Bocar Alpha Kane sur Iradio (90.3).



Ce Bakary Sambe reproche aux Etats africains, c’est de ne pas avoir le même pragmatisme que le Maroc. « Comment le Maroc a pu, avec ce rush vers l’Afrique, complètement s’accaparer de ce dynamisme là et que Casablanca soit la capitale économique de l’Afrique de l’Ouest. Les grandes réunions se passent là-bas. Mais, qu’est ce qui a empêché notre pays, le Sénégal bénéficiant d’un prestige diplomatique, qui a les ressources humaines de se positionner comme ce pays pivot, de se positionner en tant que grande place de la finance, de l’investissement tel que Casablanca l’a fait », analyse Bacary Sambe. Qui considère cela comme un manque de vision et d’une volonté politique. « Le mal de notre diplomatie et même de notre administration de manière générale, c’est que nous avons une culture politique au Sénégal qui fait que le monde de la décision est complètement coupée du monde de la recherche, du savoir et de la production de connaissance. Alors que les grandes puissances ont conçu leurs richesses par la conjonction du monde de la recherche opérationnelle et celui de la décision ».