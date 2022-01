LE MAROC DOMINE LE GHANA GRÂCE À SOFIANE BOUFAL (1-0)

Le spectacle n’a pas vraiment été au rendez-vous mais le Maroc a assuré l’essentiel. Dominateurs dans le jeu avec une maîtrise certaine du ballon, les joueurs de Vahid Halilhodžić se sont imposés contre le Ghana pour leur entrée en lice dans le groupe C de la CAN 2021. Un succès obtenu par la plus petite des marges, grâce à un but de Sofiane Boufal (83e). Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas marocains de débuter leur compétition de la meilleure des manières alors que les deux autres équipes du groupe, les Comores et le Gabon débutent leur compétition un peu plus tard ce lundi, à 20h.