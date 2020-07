LE MINISTRE ALIOUNE SARR TESTÉ NÉGATIF AU CORONAVIRUS

Il y a eu plus de peur que de mal. Le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr n’est pas infecté. Il a été testé négatif au coronavirus. C’est lui-même qui donne l’information sur twitter. « Les tests de dépistage effectués au terme de la période de confinement que j’avais observé sont revenus négatifs confirmant ainsi que je n’ai pas été contaminé par la Covid-19. Je vous invite à rester vigilants en adoptant les gestes barrières et la distanciation physique pour vous protéger et protéger vos proches », a écrit Alioune Sarr. P



our rappel, Le ministre du Tourisme et des transports aériens s’est auto-confiné le 6 juillet dernier pour une durée de 15 jours. Alioune Sarr a été en contact avec une personne dont les résultats des tests à la Covid-19 sont revenus positifs.



























































emediasn