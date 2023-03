LE PSG ENCORE BATTU PAR LE BAYERN MUNICH (2-0) ET ÉLIMINÉ EN 8ES DE FINALE

Pas d'exploit mais une nouvelle désillusion européenne pour le PSG. Déjà battus à l'aller (0-1), les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (2-0). Si ce second acte a longtemps été disputé, Eric Maxim Choupo-Moting a trouvé la faille (61e) puis Serge Gnabry a doublé la mise (89e) face à des Parisiens finalement impuissants comme Kylian Mbappé, voire défaillants comme Marco Verrati.



Pourtant, contrairement à la première manche, le PSG s'est d'entrée montré mordant et percutant avec évidemment Mbappé qui a tout de suite filé à gauche de la surface adverse pour placer un premier tir en angle fermé (2e). Sans réel danger pour Yann Sommer mais juste de quoi donner le ton. Le Bayern a ainsi hésité entre sa volonté d'attaquer comme à son habitude et une certaine prudence indispensable face à l'attaquant français.



DES REGRETS POUR VITINHA

Après une frappe anodine de Leon Goretzka (16e), les Parisiens se sont révélés les plus menaçants avec Lionel Messi, contré de justesse aux six mètres (25e). Jamal Musiala a placé une tentative cadrée à son tour mais Gigio Donnarumma n'a pas tremblé (32e). De nouveau touché aux côtes, Marquinhos, lui, a dû céder sa place à Nordi Mukiele (36e). Ce dernier n'a joué que dix petites minutes et a été remplacé par le jeune El Chadaille Bitshiabu à la reprise (46e). Si le défenseur de 17 ans n'a pas démérité, son entrée en jeu a tout de même mis en lumière le manque de ressources du PSG.





Cohérents en première période, les Parisiens ont en fait loupé le coche juste après la sortie de Marquinhos. Sommer s'est raté en voulant jouer au pied dans sa surface et a perdu le ballon face à Vitinha qui a vite tiré mais Matthijs De Ligt a sauvé en taclant devant sa ligne (38e). Un véritable tournant même si le Néerlandais ne sera pas l'unique héros de la défene munichoise car Dayot Upamecano et Josip Stanisic ont parfaitement tenu Mbappé, que les joueurs du PSG ont trop systématiquement cherché.



VERRATTI PUNI PAR CHOUPO-MOTING

Le Bayern a clairement haussé le ton après la pause et le PSG a dangereusement reculé. Danilo Pereira s'est battu tant qu'il a pu, Choupo-Moting a marqué de la tête mais son but a été refusé pour un hors-jeu de Thomas Müller (52e). Verratti n'a pas pris l'alerte suffisamment au sérieux, perdu le ballon devant sa surface et la sanction est immédiatement tombée avec un but bien valide de Choupo-Moting cette fois (1-0, 61e).



Dos au mur, le PSG a tenté de répondre. Si Sergio Ramos a placé deux bonnes têtes sur corner (64e et 83e), Sommer a détourné la première puis vu la seconde passer à côté de sa cage. Alors que Lionel Messi demeurait inoffensif et que Galtier lançait Warren Zaïre-Emery (76e) puis Hugo Ekitike (81e), Julian Nagelsmann faisait entrer Leroy Sané (68e), Sadio Mané (82e), Serge Gnabry (86e) et Joao Cancelo (86e).

Les deux derniers ont lancé et conclu un contre grâce à l'Allemand pour doubler la mise et mettre fin aux espoirs parisiens (2-0, 89e). Sorti dès les 8es de finale de la Ligue des champions comme l'an dernier, le PSG a clairement montré ses limites et devra se poser les bonnes questions pour franchir à nouveau ce cap.