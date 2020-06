LE RESPONSABLE DE LA COM DE ALY NGOUILLE NDIAYE TESTÉ POSITIF

Le coronavirus gagne du terrain au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Le responsable de la Communication dudit ministère, Maham Ka a été testé positif. C’est lui-même qui a fait l’annonce sur sa page Facebook. « Suite à la contamination au Covid19 d’un de nos collègues, membres du Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, j’ai été finalement aussi testé positif il y a quelques jours, ainsi que certains autres de mes collègues », a-t-il informé.



A ceux qui s’inquiètent pour son état de santé, il rassure. « Je suis pris en charge dans un centre hospitalier de Dakar, de manière correcte et efficace par un personnel de santé dévoué et professionnel. Ma famille aussi est en sécurité et tout va bien pour eux », a-t-il ajouté. Il demande à tout un chacun de continuer le combat car la maladie est toujours là. « Respectons les mesures barrières et nous vaincrons le Coronavirus », sensibilise le responsable de communication du ministre de l’Intérieur.



Il faut rappeler que dans ce ministère, plus d’une vingtaine de personnes ont été déclarées positives au Covid-19. Pis, l’assistant du ministre Aly Ngouille Ndiaye, adjudant Major Moussa Diop, est décédé le mercredi dernier de la maladie.