LE SÉNÉGAL SE QUALIFIE AUX BARRAGES DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE 2023

L’équipe nationale féminine de football du Sénégal s’est qualifiée dimanche aux barrages de la Coupe du monde 2023, après sa victoire par 4 tirs au but à 2 sur celle de la Tunisie.



Les Tunisiennes ont réussi, malgré les nombreuses occasions du Sénégal, à ne pas encaisser de but lors du temps réglementaire.



Durant la première période, Nguénar Ndiaye, comme Mama Diop, a eu deux fois l’opportunité d’ouvrir le score.



En seconde période, les deux équipes semblaient fatiguées par la débauche d’énergie des premières quarante-cinq minutes.



L’arbitre a sifflé la fin de la rencontre sur un score de parité, 0-0. Il fallait ensuite recourir aux tirs au but pour départager les équipes, un exercice pour lequel les Lionnes se sont montrées plus adroites que leurs adversaires.



Seule Hapsatou Malado Diallo a manqué son tir, les quatre buts du Sénégal étant dus à Mama Diop, Mbayang Sow, Nguénar Ndiaye et Korka Fall.



Pour la Tunisie, seules Sabrine Elouzi et Samia Ouni ont marqué, au bonheur des Lionnes qui repartent de la CAN avec une qualification aux barrages de la Coupe du monde.