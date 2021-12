« LE VARIANT OMICRON PREND LE DESSUS AU SÉNÉGAL » (PR MBOUP)

Le variant Omicron est devenu nettement prédominant dans les nouvelles infections enregistrées au Sénégal, a soutenu le Professeur Souleymane Mboup, Directeur de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) de Diamniadio.



« Le 3 décembre, sur la série de 24 échantillons positifs, nous avions trouvé 20 Delta et un Omicron et deux semaines après, sur 16 échantillons positifs, il y a eu une inversion des proportions entre les deux variants avec 11 Omicron et 5 Delta », a expliqué Pr Mboup.



Il prenait part mercredi au ministère de la Santé et de l’Action sociale avec d’autres membres du Comité national de Gestion des épidémies du Sénégal (CNGE), à une conférence de presse bilan sur la situation de la Covid-19.



Le nombre de nouvelles infections de coronavirus a fortement augmenté, passant de 47, dans le bulletin du mardi, à 157 dans le dernier, publié mercredi par le ministère de la Santé.



A ce jour, 359 personnes se font soigner de Covid-19 à domicile ou dans les centres de traitement épidémiologique.



Supplantant déjà « largement le variant delta », le variant Omicron très contagieux connait ainsi une « rapide progression » avec une augmentation des cas observés depuis le premier cas détecté, a dit Pr Mboup.



Il a assuré que « le Sénégal à travers l’institut Pasteur et l’IRESSEF dispose de toutes technologies, ce qui n’est pas fréquent dans beaucoup de nos pays pour caractériser beaucoup de virus notamment le coronavirus et en particulier déterminer les différents variants ».











































APS