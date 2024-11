LÉGISLATIVES 2024 : LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR INTERDIT LA CIRCULATION INTERRÉGIONALE DES VÉHICULES DU 16 AU 17 NOVEMBRE À MINUIT

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, mercredi, un arrêté interdisant la circulation des véhicules entre les régions sur tout le territoire national, pour une durée de 24 heures.



Selon le communiqué du ministère, cette interdiction prendra effet le samedi 16 novembre à minuit et s’achèvera le dimanche 17 novembre 2024 à la même heure.



L’arrêté exclut toutefois certaines catégories de véhicules, à savoir ceux des forces de défense et de sécurité, les véhicules de secours ainsi que les ambulances, qui pourront circuler librement pour assurer leurs missions.





Par ailleurs, une possibilité de dérogation est prévue : des autorisations spéciales pourront être octroyées à titre exceptionnel par le ministre de l’Intérieur et les gouverneurs de région, permettant ainsi à certains véhicules de se déplacer malgré la restriction.



« Tout manquement au présent arrêté sera puni des peines prévues par les lois et règlements en vigueur », précise le communiqué.

































































Rts