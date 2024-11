LÉGISLATIVES DU 17 NOVEMBRE | OUSMANE SONKO APPELLE À UN VOTE MASSIF À DAGANA POUR « CONFIRMER LE CHANGEMENT »

En campagne dans le département de Dagana, la tête de liste nationale de Pastef, Ousmane Sonko, a exhorté les électeurs à voter massivement en faveur de son camp lors des législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. S’adressant aux sympathisants de Pastef au cours d’une caravane dans les rues de Dagana, le Premier ministre et chef de file de Pastef a réaffirmé son engagement à poursuivre la transformation profonde du Sénégal.



Ousmane Sonko a rappelé aux électeurs que la mission de Pastef est de mener un projet de « changement en profondeur » pour le Sénégal. « Notre projet est celui du changement du Sénégal en profondeur. C’est pourquoi vous devez sortir très tôt et aller voter massivement pour notre liste afin de confirmer ce changement que nous avons déjà entamé depuis le mois de mars dernier », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de donner une majorité parlementaire à son camp pour soutenir les réformes engagées.



Le Premier ministre a mis en avant le potentiel agricole de Dagana, qualifiant la zone de « riche en potentiel agricole ». Il a expliqué que l’un de ses objectifs est de maximiser les ressources de ce secteur pour offrir aux jeunes des opportunités d’emploi solides et durables, afin de leur permettre de « gagner pleinement leur vie sans emprunter les voies périlleuses ». Selon Sonko, la valorisation des ressources agricoles locales pourrait jouer un rôle déterminant dans la réduction de la migration et le développement de l’économie locale.



Ousmane Sonko a réaffirmé que l’une des priorités du régime actuel est de placer la jeunesse au cœur des changements en cours. « Notre objectif est de donner à la jeunesse une place centrale dans le développement du pays, en lui offrant des opportunités d’expression et de contribution directe aux réformes », a-t-il expliqué.



Dans ce cadre, il a invité les jeunes électeurs de Dagana à récupérer leurs cartes d’électeur afin de pouvoir exercer leur droit de vote. Il les a encouragés à s’engager en faveur de Pastef en votant massivement, pour qu’au soir du 17 novembre, « une majorité écrasante » permette de poursuivre les réformes amorcées.



Conscient de l’importance de la mobilisation pour les élections, Sonko a insisté sur le fait que le succès de leur projet de changement passe par l’engagement citoyen de chaque électeur. « Nous avons la possibilité de parachever ce que nous avons commencé en mars 2024, et cela ne pourra se faire qu’avec votre engagement en allant voter massivement Pastef pour qu’on puisse ensemble faire avancer le pays », a-t-il conclu.

















































































Rts