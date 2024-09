LÉGISLATIVES DU 17 NOVEMBRE | PASTEF ANNONCE LES MODALITÉS DE CANDIDATURE POUR LES LISTES DÉPARTEMENTALES

Le parti Pastef a publié, vendredi, un communiqué pour informer ses membres des modalités et conditions de candidature pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024.



Selon le secrétaire général du Pastef, les candidatures pour les postes de députés seront ouvertes du vendredi 20 septembre au dimanche 22 septembre 2024, à minuit.



« Les Coordonnateurs départementaux doivent convoquer des réunions départementales d’investiture le samedi 21 septembre 2024 ou le dimanche 22 septembre 2024 pour proposer au parti les hommes et femmes investis en qualité de titulaires et de suppléants au niveau de leur département », informe le communiqué.



Après les réunions, un procès-verbal sera envoyé au Secrétariat général du parti au plus tard le lundi 23 septembre, précisant les décisions prises et les éventuels désaccords. Pour les sections de la diaspora, des procédures similaires sont prévues pour garantir leur participation.



Le communiqué mentionne également qu’une annexe précise les critères d’éligibilité et la composition du dossier de candidature, afin d’assurer que tous les candidats répondent aux exigences du parti.



Enfin, la mise en œuvre de ces mesures sera assurée par plusieurs membres du bureau exécutif du parti, y compris le Secrétaire général et d’autres responsables.



























































































































rts