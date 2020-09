LES DIACK CITÉS DANS DES TRANSACTIONS BANCAIRES PORTANT SUR 55,7 MILLIONS DE DOLLARS

’’FinCenfiles’’, une nouvelle enquête mondiale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), révèle qu’entre 2011 et 2017, 2 000 milliards de dollars de transitions suspectes ont été enregistrées au département du Trésor américain en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Curieusement, les banques dans plusieurs cas, ont fait tardivement les signalements pour couvrir des personnes accusées de blanchiment. Dont Lamine Diack et surtout son fils, Papa Massata, selon les résultats de l’enquête menée par 108 médias internationaux et conduite par l’ICIJ, le consortium international des journalistes d’investigation.



Cette enquête se fonde sur l’examen de plus de 2 100 « rapports d’activité suspecte » (suspicious activity reports, SAR) ou déclarations de soupçons, transmis par des banques du monde entier à l’autorité de lutte antiblanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).



Pour le cas de ce dernier, Citibank aurait fermé les yeux sur 112 virements suspects d’un montant de 55,7 milliards de dollars. Les transactions bancaires ont été relevées par les limiers du FinCEN grâce aux signalements des banques impliquées dans le circuit de transfert de fonds.





Les documents indiquent que courant février 2013, en 72 heures, Pamodzi Consulting, la société de Diack-fils basée à Dakar, aurait viré 1,25 millions de dollars à Lamine Diack, à un bijoutier qui se trouve à Paris, à la Fédération sportive russe, et à un vendeur de montres de luxe, va Citibank. Qui a également envoyé ou reçu des paiements "suspects" de Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays, Jp Morgan Chase et UBS.



Par ailleurs, dans le cadre du scandale de l’IAAF, l’accusation mettait en cause un contrat signé avec Sportima, un agent de marketing de Vtb Bank à Saint-Petersbourg, en Russie. D’après ’’FinCenfiles’’, de 2011 à 2015, les transactions signalées par Citibank comme étant suspectes révèlent que la banque russe Vtb et Sportima ont payé à Pamodzi, plus de 30 millions de dollars, pour parrainer des événements de l’IAAF.





La période choisie pour renouveler le « partenariat » entre IAAF et Russie n’est pas innocente, elle est même cruciale pour Moscou. Elle couvrait les championnats du monde d’athlétisme prévus en...Russie (2013) et en Chine (2015). Pour Moscou, il était impensable que les athlètes russes soient absents des compétitions organisées dans leur propre pays. C’est pourquoi « il fallait différer la suspension des athlètes russes pour obtenir le contrat VTB », aurait souligné Lamine Diack. D’autant plus que, au cours de l’enquête, monsieur Diack aurait précisé la difficulté pour les Russes de signer un contrat alors que leurs athlètes devaient rester suspendus des dits jeux.



Selon l’ex patron de l’IAAF, si le premier contrat avec VTB (2007-2011) était d’un montant de 28 millions de dollars, le second a atteint 30 millions de dollars.



D’après FinCEN, au moins 32 millions de dollars auraient été finalement décaissés par la banque. Cette somme serait détaillée ainsi : 8.250.000 dollars à la signature, 4.150.000 dollars le 15 janvier 2012, 12.300.000 dollars (dont les récompenses aux athlètes) le 15 janvier 2013, 2.000.000 dollars le 15 janvier 2014, et 5.300.000 dollars le 15 janvier 2015.





En outre, les ’’FinCenfiles’’ établissent qu’un compte au nom de Black Tidings, une société écran, a été ouvert en juin 2011 auprès de la succursale de Singapour de la Standard Chartered Bank par Tong Han Tan, présenté comme un proche associé de Papa Massata Diack. Sur lequel un total de 35 000 dollars a été transféré.



Les documents en possession de ’’FinCenfiles’’ semblent placer Papa Massata Diack au carrefour d’intenses transactions bancaires. La connexion aurait pleinement fonctionné, en particulier entre lui et la banque d’Etat russe VTB Bank. Les traces des virements identifiés par FinCEN et effectués par l’établissement financier russe sur des comptes bancaires liés et/ou appartenant à Papa Massata Diack le confirment.



Le circuit de ces transferts semble complexe. Par exemple, pour un des virements du contrat 2007-2011, l’opération débute à la VTB Bank de Saint-Pétersbourg, elle s’est poursuivie à la VTB Kouznetsky de Moscou, puis à la JP Morgan Chase Bank de New York avant de finir sur le compte de Pamodzi Sports Consulting de la Société Générale (ex SGBS) à Dakar, filiale de la banque française Société Générale. La mention en bas du message de transfert mentionne bien : « IAAF World Athletics Series Sponsorship Fee » (Frais de parrainage des compétitions mondiales d’athlétisme de l’IAAF).





Pour le contrat 2012-2015, d’autres virements dont un de 6 millions 637 mille 500 dollars auraient emprunté le même circuit.



Le compte crédité dans ces deux virements est identique à l’un des trois numéros de compte bancaire qui seraient liés à Papa Massata Diack.



Papa Massata Diack serait actionnaire de Pamodzi Sports Consulting à hauteur d’au moins 65%.



Les banques américaines et autres dans les opérations bancaires



Aux côtés de la Société Générale Sénégal, une filiale sénégalaise de la banque française Société Générale, il y a : JP Morgan Bank, Barclays Bank, Citibank, The Bank of New York Mellon, Standard Chartered Bank, Société Générale SA New York, Deutsche Bank Trust Co Americas, Standard Chartered Bank, Spring Bank, etc.



Un transfert de 335 000 a été également effectué, le 5 août 2013, à la société sénégalaise Sporting Age Suarl, appartenant à Papa Massata Diack.



















































































emediasn