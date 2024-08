LES FIDÈLES CATHOLIQUES SÉNÉGALAIS EN ROUTE POUR ROME | UN DÉPART SOUS LA BÉNÉDICTION DE LA PAIX

C’est dans une atmosphère de recueillement et de ferveur que les premiers fidèles catholiques sénégalais ont pris le départ pour le pèlerinage à Rome, ce vendredi, depuis l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). La cérémonie officielle, qui s’est tenue au hangar des pèlerins, a marqué le lancement de ce voyage spirituel important, sous le thème de « Pèlerins de la paix ».



Étaient présents pour cet événement, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, ainsi que le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Ces autorités, par leur présence, ont voulu témoigner de l’importance de ce moment pour la communauté catholique sénégalaise et de la valeur que revêt ce pèlerinage pour la cohésion sociale et la paix au Sénégal.



Dr Ibrahima Sy a tenu à rappeler le soutien du gouvernement aux pèlerins, soulignant que des dispositions sanitaires spéciales ont été mises en place pour assurer leur bien-être tout au long du voyage. « La santé des pèlerins est une priorité, et nous avons veillé à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour un pèlerinage en toute sécurité », a-t-il déclaré.



De son côté, El Malick Ndiaye, en tant que ministre en charge des infrastructures et des transports, a assuré que tous les moyens logistiques ont été déployés pour faciliter le voyage des pèlerins. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires pour garantir un voyage sans encombre à nos compatriotes », a-t-il affirmé.



Jean-Baptiste Tine, quant à lui, a mis l’accent sur la dimension spirituelle et sociale de ce pèlerinage, en rappelant que « chaque voyageur porte avec lui un message de paix, de tolérance et de fraternité, valeurs qui sont essentielles dans la construction d’une nation unie et forte. »



Le départ des pèlerins sénégalais pour Rome est non seulement un moment de grande signification religieuse, mais également un acte de foi et de communion, symbolisant l’engagement des fidèles pour la paix, tant au niveau personnel que collectif. En rejoignant les milliers de catholiques du monde entier à Rome, les pèlerins sénégalais participent à un moment historique de prière et de réflexion, sous la bénédiction du Saint-Père, le Pape.



































Rts