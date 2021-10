LES LIONS BATTENT LES BRAVE WARRIORS ET CONFORTENT LEUR PREMIÈRE PLACE

L’équipe du Sénégal a conforté sa première place dans le groupe H après avoir battu celle de la Namibie 4-1 ce samedi en match comptant pour la 3-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, zone Afrique.



Les buts ont été marqués respectivement par Idrissa Gana Gueye

à la 10-ème minute, Famara Diédhiou à la 38-ème minute, Sadio Mané à la 54-ème minute.



Et Keita Baldé à la 83-ème minute. La Namibie a réduit le score à la 76-ème minute par Joslin

Kamatuka. Avec cette victoire, le Sénégal compte neuf points, cinq de plus que la Namibie.



Dans l’autre match du groupe, le Togo et le Congo ont fait match

nul 1-1.

































