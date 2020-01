LES RECETTES D’AÏSSATA TALL SALL POUR LE SUIVI DES OPÉRATIONS DE PROPRETÉ

L’Envoyée spéciale du Chef de l’Etat, Aïssata Tall Sall, appelle au suivi du ’’Clean Up Day’’ lancé ce samedi, 4 janvier, par le président, Macky Sall. La mairesse de Podor, qui s’est impliquée, a également donné un coup de balai, à Mermoz, en compagnie de la Première dame, Marième Faye Sall, entre autres



Selon elle, « Il faut que nous tenions la main à toutes les communes. Et là, je parle en ma qualité de maire, les maires, de ce point de vue, ont une grande responsabilité à jouer. Ce que le président a fait en donnant l’exemple au niveau national, doit être répété au niveau local, dans chaque commune, dans chaque agglomération, dans chaque petite ville, et dans chaque village, pour que cela soit une habitude incorporée dans nos bonnes habitudes et nos bonnes pratiques. »



Pour ce faire, Aissata Talla Sall souligne la nécessité « de voter des textes pour sanctionner », arguant que « si la personne ne respecte pas les conditions d’hygiène et de salubrité, elle a manqué à une règle de vie commune. A partir de ce moment, une sanction doit lui être imposée pour que cette pratique puisse s’installer au quotidien. »



« Le cadre de vie est important dans notre vie, tout court, et nous devons nous y consacrer, argumente l’ex députée. On n’avait même pas besoin que l’Etat se lève pour nous le dicter mais c’est tant mieux que le président l’ait fait. Maintenant, il faut que nous puissions continuer sur cette lancée. »



S’agissant du manque de moyens soulevé par les mairies, elle dit : « les moyens, on les trouve. Déjà, je pense que l’Etat en lançant cette initiative va mettre encore beaucoup plus de moyens à la disposition des maires. Mais dans les compétences naturelles des maires, la salubrité, l’environnement, le cadre de vie, et l’éclairage (en) font partie. Donc, ils doivent trouver les moyens de le faire ». Des membres du mouvement ’’Podor Debout’’ ont également été aperçus sur le terrain des opérations.



