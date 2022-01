LES VÉRITÉS DE SONKO / Ousmane Sonko agacé par l’absence de Serigne Fallou Mbacké et des autres leaders de YAW au meeting de Mbacké, va jusqu’à douter de…

Dans le cadre du déroulement de cette série de meetings d’envergure nationale que les leaders de Yewwi Askanwi tiennent dans certaines localités du Sénégal, Ousmane Sonko et ses collaborateurs ont été à Bambey chez Aïda Mbodj où ils ont eu droit à un accueil populaire et ensuite à Mbacké où l’élément marquant a été l’absence de plusieurs candidats de la coalition à la rencontre. Un fait qui n’a pas échappé au leader de Pastef qui n’a pu s’empêcher de faire part de son agacement. Autant dire que de toutes les absences, celle de Serigne Fallou Mbacké, candidat au Conseil départemental et Président sortant, l’a le plus énervé. Malgré tout l’effort qu’il fournira, visiblement, pour ne pas trop frustrer, Sonko fera une mise au point assez sèche et assez claire.



« Il faut que nous gagnions le Baol comme nous devrons le faire aussi en Casamance. Seulement, je ne suis pas certain que vous de Mbacké soyez prêts à faire gagner Yewwi Askan Wi. Ce meeting n’est pas le meeting de la commune de Mbacké. C’est un meeting national ou à la rigueur, départemental. Nous espérions trouver tous les candidats du département de Mbacké alors qu’ici, nous n’avons trouvé que celui de la commune, Abdou Karim Fall en l’occurrence, et non du département. Il y a problème. »



Il poursuit. « Si vous pensez que c’est dans la division que nous allons gagner, vous vous trompez. L’absence du candidat au Conseil départemental à ce meeting est inadmissible. En réalité, tous les votes effectués en faveur de Yewwi Askan Wi dans le territoire départemental lui profite immédiatement. Par conséquent, il devait être là. Lui, comme tous les autres candidats absents. Si vous voulez, dès demain, réunissez - vous et discutez ! »



Tenant par devers lui une liste, il citera nommément les candidats de YAW, présents ou absents, leur témoignant de son soutien indéfectible et invitant les populations à voter pour eux, même si, plus haut, il disait douter de la faculté de ces têtes de liste à gagner au vu de leur désorganisation et de leur désunion.