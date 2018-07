LETTRE À MONSIEUR ALIOU CISSE

Je me suis senti trahi, meurtri, quand j'ai lu que vous aviez déclaré que : " On ne méritait pas de gagner"

Si vous qui l'avez dit pourquoi voulez vous continuer de diriger notre équipe nationale ? Car tout le monde sauf vous savez qu'on méritait de gagner. Le soir de notre defaite, je me suis senti mourir et si je n'étais pas sorti de chez moi, Dieu seul sait si l'hypertension artérielle dont je souffre ne m'aurait terrassée. Ensuite vous dites à tous que vous avez un contrat qui court jusqu'en 2019 et que voulez continuer parce que votre objectif est la prochaine can.

Légitiment on peut se poser la question " qu'est ce que vous allez y faire après 3 ans et demi d'échec "?

La can que vous auriez pu gagner est desormais derrière vous;

c'est celle qui a montré a l'Afrique toute entière les limites de votre management. Ce Cameroun qui etait à votre portée lors de la demi-finale de cette coupe d'Afrique, ce Cameroun qui avait peur de vous jouer et que tout autre bon entraîneur aurait terrassé, vous a imposé un plan et une stratégie de jeu que vous n'avez su ou eu la dextérité de contrecarrer . Non Monsieur Aliou, vous ne gagnerez pas une coupe d'Afrique . Bientôt vous allez rencontrer Madagascar et vous allez certainement gagner, mais quand une grosse pointure se montrera vous allez encore sombrer comme vous le faites devant toutes les bonnes équipes ayant de bons entraîneurs.

Quelles grosses équipes avez vous gagné ?

De grâce ne dites pas Pologne.

Qu'est ce qui vous a permis de participer à cette coupe du monde?

Dites moi encore pourquoi depuis 3 ans et demi l'équipe que vous dirigez n'a pas une ossature connue de tous les sénégalais, n'a pas un projet de jeu cohérent, consistant, posé, visible, gagnant et pérenne ?

Je voudrais que vous dites aux sportifs senegalais pourquoi lors du match contre la Colombie, voyant que vos adversaires vous ont laissé le ballon et le jeu pour mieux vous attaquer en 2e mi temps, vous n'avez pas réagi en régulant la débauche d'énergie de vos joueurs qui attaquaient et étaient incapable de marqier un but, en première partie? En 2e mi temps tout le monde prouvait voir que vos joueurs étaient limite, cuits à peu pres physiquement et jouant a la défensive. Diao Balde vient de déclarer qu'il était obligé aux taches défensives. Etait-ce vos consignes pour aborder un match de cette envergure ?

Mon avis en ma qualité de supporter des LIONS est que vous n'êtes pas un technicien accompli. Mon avis est que vous devez vous améliorer , réapprendre à analyser l'issu d'un match en cour et faire des ajustements. Je doute cependant que vous en soyez capable. Car depuis que le monde sportif sénégalais tire sur la sonnette d'alarme vous avez refusé de changer et d'accepter les critiques.

J'ai pour preuve le match Sénégal vs cap vert à Dakar . Ce soir là, tout le stade réclamait Diao Balde et vous aviez vertement fait la sourde oreille . Ce n'est que quand tous les supporteurs se sont levés pour vous huer que vous l'avez fait entrer. Le football c'est NOUS, nous qui vous soutenons.

Pour ce qui concerne le choix des joueurs et leur organisation sur le terrain, depuis le premier match vous avez fait des erreurs comme celles contre le cameroun et contre l'Afrique du Sud ,( le match perdu).

Le mauvais placement de vos hommes et l'occupation de leur espace respectif sur le terrain ....Mbaye Niang, Sadio, Wague et j'en passe .

La plus grave erreur qui nous a fait perdre à mon avis est la titularisation de Mbaye Niang en pointe. Comment avez vous pu faire cela alors que ce dernier est un pur attaquant porteur de balle qui aime dévorer les espaces , déborder et aller aux buts ou à la dernière passe comme Ismaila Sarr ou Diao Balde? Mbaye Niang a besoin de cela pour exprimer son immense talent. Quelle fut ma déception quand je vous ai vu le faire jouer en 9 lors du 2e match. Avez vous pensé qu'il pouvait faire comme Diafra Sakho qui est un redoutable finisseur et qui était votre homme à ce poste et que vous avez royalement ignoré ? Était-il blessé, malade ou en méforme? Si oui pourquoi alors l'avoir fait jouer au dernier match 5 minutes?

C'est vrai que Mame Birame joue à ce poste, mais nous savons tous que son club l'a converti en latérale volant comme Mourinho le fait avec Ashley Young. Quelle erreur Selon moi!

Qu'avez vous fait de Diao Balde? Avez vous crû qu'il aurait pu donner plusieurs ballons à Sadio Mane comme il l'a merveilleusement fait avec lui sur le penalty polémique dont tout le monde parle ?

À lecture de tout cela je pense vous que vous n'avez pas crû en vos propres joueurs BONS joueurs, voilà l'autre raison de votre échec. ET les sportifs vrais savent pourquoi j'écris "bons" en majuscule.

Je me pose également des questions sur l'opportunité de la titularisation de Moussa Wague. Quand je revois les matchs, ses erreurs sur les buts encaissés sont frappantes. Pourquoi Laminé Gassama qui nous a valu tant de satisfactions n'est entré qu'en dernier match? Match durant lequel il a montré l'étendue de sa maîtrise et son expertise sur cette partie du terrain.

Pourquoi lors du match contre la Colombie alors qu'un corner est entrain d'être tiré vous faites encore rentrer Wague ? Même si cela n'est pas déterminant, on nous explique dans les écoles de foot qu'il ne faut pas le faire. Résultat, la défense se perd et Yeri Mina place sa tête qui bat Khadim.

Pourquoi ces changements, ces tâtonnements, ces choix que nous avons du mal à comprendre et qu'on ne nous expliquent pas...meme en conférence de presse ?



Je ne pense pas comme beaucoup, qu'avoir joué en équipe nationale et au haut niveau suffisent pour être un bon entraîneur. Je ne crois pas que ne pas écouter les autres et leurs critiques soit une bonne chose. Je ne crois pas que choisir ses joueurs même quand ils ne font pas l'unanimité pour on ne sait quelles raisons contribue à la réussite sportive d'une équipe nationale . Je ne crois pas qu'un dirigeant quel qu'il soit qui s'entête de ne pas communiquer avec ceux qui l'on élu, est un bon dirigeant . Nous avons besoin de savoir tout cela parce que cette ÉQUIPE DU SÉNÉGAL EST LA NOTRE.

Dire en sa qualité de Président de la fédération de football de notre pays, qu'il va reconduire Aliou Cisse sans rendre compte au peuple est un manque de considération méprisable de la part de monsieur Augustin Senghor.

Si j'étais toi, j'aurais fait jouer l'exellent Kara Mbooj avec Kalidou et Salif Sane devant la defense comme feu Mawade Wade avait suggéré à Bruno Metsu de faire avec toi.

Pour ne pas être prolixe, je veux enfin conclure et te poser cette question:

Penses-tu en toute sincérité que si aujourd'hui tu rendrais ta démission, tu aurais la chance d'être recruté par une autre fédération africaine ?

Si la réponse est oui, faites le s'il vous plait, cela vous rendra beaucoup service.

"Boul niédd bol bi"

Quand à la décision de monsieur Senghor de te garder au mepris de tous ceux vivent et aiment lequipe du senegal, nous trouvons cela compréhensive parce que c est ensemble que vous avez échoué.

Sportivement

