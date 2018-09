LETTRE OUVERTE : Me Madické Niang accepte les excuses de Me Abdoulaye Wade

A Maitre Abdoulaye WADE

Ancien Président de la République

Secrétaire général national du Parti Démocratique sénégalais (PDS)



Monsieur le Président, cher frère et ami

Je prends acte de votre lettre de ce jour parue dans la presse et vous en remercie vivement.

Je rends grâce à Allah, au Prophète Mouhamed (SAW), à notre vénéré Guide Cheikh Ahmadou Bamba et à tous les Saints du Sénégal en raison du fait que ma prière, par laquelle j’ai demandé au Tout Puissant de vous éclairer sur mon compte, a été exaucée.

Soyez sûr que je considère, comme vous, que ce regrettable incident est derrière nous.

Je profite de l’occasion pour exprimer toute ma gratitude et ma compassion à l’endroit de ces nombreux sénégalais qui ont été profondément meurtris par cet incident malheureux.



Dakar le 12 septembre 2018

Maître Madicke NIANG

Avocat à la Cour

Président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie