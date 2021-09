LIGUE 1 - LE PSG ÉCRASE CLERMONT (4-0) MALGRÉ L'ABSENCE DE NEYMAR ET MESSI, MBAPPÉ BUTEUR

Le PSG poursuit son carton plein en championnat et met les formes. Les joueurs de Mauricio Pochettino ont signé une cinquième victoire en autant de rencontres de Ligue 1 cette saison en battant nettement Clermont, samedi au Parc des Princes (4-0). Même diminués par les absences et bousculés par des visiteurs joueurs, les Parisiens ont fait parler leur puissance offensive. Ander Herrera s'est offert un doublé (20e et 31e), Kylian Mbappé (55e) puis Idrissa Gueye (65e) ont également marqué. Le PSG conforte sa place de leader.



Le film du match

Sans Leo Messi, Neymar, Angel Di Maria ou Marco Verratti mais avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, les Parisiens ont vu les visiteurs auvergnats se montrer fidèles à leur réputation et ne pas hésiter à jouer vers l'avant. Titulaire pour la première fois à la pointe de l'attaque de l'attaque clermontoise en l'absence de Mohamed Bayo, Pierre-Yves Hamel a pourtant tardé à voir le ballon.





HERRERA EN RENARD

En face, Kylian Mbappé s'est vite montré en se chargeant d'un long coup franc que Marquinhos a repris d'une belle tête sans parvenir à surprendre Arthur Desmas (11e). Alors que les Auvergnats se livraient, les Parisiens les ont punis une première fois sur une offensive rapide initiée sur la droite par Achraf Hakimi dont le centre a été répoussé par le portier adverse sur Herrera pour une tête dans la course qui a fini au fond des filets (1-0, 20e).





Danilo Pereira a bien failli imiter son coéquipier espagnol quelques instants plus tard mais sa dangereuse reprise a été contrée (24e) puis Desmas s'est bien couché sur une frappe enroulée de Mbappé (26e). Clermont a répondu dans la foulée par l'intermédiaire de ses percutants ailiers Jodel Dossou (28e) et Jim Allevinah (29e) sans réussir à tromper Donnarumma. Le PSG, lui, s'est montré plus réaliste avec des milieux arrivant dans le dos des défenseurs adverses et Herrera a signé un doublé après une accélération de Mbappé sur la droite (2-0, 31e). L'ancien Mancunien en est déjà trois buts inscrits cette saison et a symbolisé l'efficacité offensive parisienne (7 tirs pour 4 cadrés contre 11 pour 2 cadrés côté Clermont à la pause).



MBAPPÉ INTENABLE

La seconde période, sereinement gérée par les joueurs de Pochettino, n'a fait que confirmer cette tendance avec des Auvergnats toujours entreprenants mais aussi quelque peu naïfs comme sur ce corner en leur faveur qui s'est transformé en contre parisien et que Mbappé, joliment lancé dans l'axe par Julian Draxler, a conclu en solo (3-0, 55e). Auteur de son quatrième but de l'été en L1, l'international français a même failli en claquer un autre dans la foulée mais a trop croisé son tir (56e).



L'attaquant parisien s'est aussi loupé dans son duel face à Desmas (64e) avant de placer une nouvelle accélération fatale sur la droite pour décocher un centre-tir que le gardien a dévié vers Gueye pour une petite tête facile seul au second poteau (4-0, 65e). Le Sénégalais affiche deux réalisations au compteur et illustre bien la puissance de feu parisienne derrière les dynamiteurs Mbappé et Hakimi. Si la dernière demi-heure est restée ouverte, la défense du PSG n'a pas craqué et enchaîné un second match sans encaisser de but après le succès à Reims (0-2). Reçus cinq sur cinq en championnat, les joueurs de Pochettino doivent maintenant confirmer en Ligue des champions contre Bruges puis lors du prochain choc face à Lyon.