LIGUE DES CHAMPIONS - DÉJÀ ÉLIMINÉ, LE FC BARCELONE SUBIT EN PLUS LA LOI DU BAYERN MUNICH

Une claque de plus. Encore une ce mercredi. Le Barça, d'ores et déjà éliminé dans la course aux huitièmes de finale de la compétition avant le coup d'envoi, a en plus pris une lecon du Bayern Munich (0-3) quelques heures après avoir appris son élimination. Autoritaires pendant l'intégralité d'un match, les Bavarois se sont assurés la première place du groupe C au Camp Nou. Depuis la saison 1998-1999, le Barça n'avait plus connu de double élimination consécutive lors des phases de poule de la C1. Pour enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie catalane, le Bayern s'est offert un sixième succès de rang contre les blaugranas en C1 et un quatrième match consécutif sans prendre de but face à cet adversaire. Pour les Barcelonais reversés en C3, l'adversaire était tout simplement trop fort.