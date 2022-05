LIGUE DES CHAMPIONS - DEMI-FINALES RETOUR : LIVERPOOL RENVERSE VILLARREAL (3-2) POUR SE QUALIFIER EN FINALE

Le Sous-Marin jaune y a cru mais ce sont bien les Reds qui disputeront la finale au Stade de France. Liverpool a tremblé avant de finalement s'imposer sur la pelouse de Villarreal, mardi, en demi-finale retour de Ligue des champions (2-3). Victorieux à l'aller (2-0), les hommes de Jürgen Klopp ont complètement loupé leur entame dans cette seconde manche et leurs adversaires avaient refait leur retard à la pause après des buts de Boulaye Dia (3e) et Francis Coquelin (41e). Les visiteurs ont réagi et Fabinho (62e), Luis Diaz (67e) puis Sadio Mané (74e) leur ont permis de renverser la situation.