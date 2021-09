LIGUE DES CHAMPIONS - MESSI "DEVRAIT JOUER", NAVAS OU DONNARUMMA : LA PROBABLE COMPO DU PSG CONTRE MANCHESTER CITY

Pour affronter une armée entière, mieux vaut sortir l'artillerie lourde. Conscient de la lourde tâche qui attend les siens, mardi, face à Manchester City, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino compte bien utiliser ses meilleures armes. Si Kylian Mbappé et Neymar sont certains de démarrer en attaque, Lionel Messi, touché au genou et absent depuis le match face à l'OL, pourrait finalement compléter le trio offensif parisien d'après Mauricio Pochettino.



DONNARUMMA ANNONCÉ TITULAIRE

"Leo est en bonne condition, son état évolue bien, il devrait jouer demain (mardi)", a déclaré le technicien argentin, à propos de son compatriote qui a participé à l'entraînement du jour. Au milieu, Gueye et Herrera semblent intouchables. Pour la dernière place, c'est une course à trois entre Paredes, Wijnaldum... et Verratti. "Marco s'est bien entraîné ces derniers jours, je pense qu'il pourra être dans l'équipe. Je n'ai pas encore décidé s'il sera titulaire, mais c'est possible", a indiqué Mauricio Pochettino.



Enfin, côté défense, la charnière centrale devrait être composée par le duo Marquinhos-Kimpembe. Dans les couloirs, Achraf Hakimi sera bien évidemment titularisé par Pochettino, pendant que Nuno Mendes est annoncé titulaire de l'autre côté. Ultime dilemme pour le coach parisien : Navas ou Donnarumma dans les buts ? La tendance penche actuellement pour le premier selon la presse française, mais Sky Italia assure que le Champion d'Europe disputera son premier match en C1.





La probable compo du PSG : Navas (ou Donnarumma) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Paredes (Wijnaldum ou Verratti), Gueye - Messi (ou Draxler), Mbappé, Neymar