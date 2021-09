LIGUE DES CHAMPIONS- PARIS DOMINE MANCHESTER CITY AVEC LE PREMIER BUT DE LIONEL MESSI (2-0)

Le PSG a répondu présent. Au terme d’une guerre des étoiles qui a tenu toutes ses promesses pendant 90 minutes, le club de la capitale a pris le meilleur, non sans souffrir, sur Manchester City (2-0). Porté par un élan collectif qui a fait défendre intelligemment toute l’équipe, Paris a pu compter sur un immense Idrissa Gueye, à la fois partout et buteur. Et, aussi, sur un Lionel Messi qui a enfin débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs. Avec la première victoire de son histoire face à Manchester City, le PSG prend la tête du groupe A et lance sa campagne européenne après l’accroc de la première journée.





Le film du match

Le Parc des Princes était bouillant, les stars étaient alignées de chaque côté. Et le spectacle a été plein, pour cette affiche digne d’une finale. Le PSG s’attendait certainement à souffrir face à Manchester City, équipe qui adore trop la possession jusqu'à éteindre son adversaire. Le PSG a souffert, comme prévu. Mais c’est bien lui qui a eu le premier mot, et aussi, mais surtout, le dernier. Dans le sillage d’un Idrissa Gueye omniprésent, toute l’équipe s’est mise au diapason et a défendu le plomb. C’est d’ailleurs le Sénégalais qui a ouvert le score, parce que c’était un soir où le trio Messi/Neymar/Mbappé n’allait pas encore briller. Pour preuve, il a profité d’une frappe manquée du Brésilien pour trouver la lucarne sur une passe en retrait de Mbappé (1-0, 8e).