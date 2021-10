LIGUE DES NATIONS : APRÈS LE MONDIAL, L'EURO ET LA COUPE DES CONFÉDÉRATIONS, LA FRANCE COMPLÈTE SON PALMARÈS

Ce n’est pas le plus prestigieux, évidemment. Mais il compte et, mieux, fait du bien. Un peu plus de trois mois après le crash de Bucarest et l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro, par la Suisse (3-3, 5 tab à 4), les joueurs de Didier Deschamps sont passés par la case rattrapage et ont plutôt bien négocié ce crochet italien en décrochant la Ligue des nations. Une victoire ébouriffante jeudi face à la Belgique (3-2), un succès lui aussi renversant ce dimanche face à l’Espagne (2-1) : emballé, c’est pesé.





Trois ans après avoir remporté sa deuxième Coupe du monde, l’équipe de France a remporté sa première Ligue des nations et peut donc se targuer d’avoir gagné tous les titres qui sont aujourd’hui en jeu.



Deux Coupes du monde (1998, 2018), deux Championnats d’Europe (1984, 2000) et donc une Ligue des nations. Ajoutez à cela des compétitions internationales disparues, telles que la Coupe des confédérations. Les Français avaient mis la main dessus au début du XXIe siècle, avec un triomphe en Corée du Sud/Japon en 2001 et à la maison en 2003.

Les Bleus de Platoche avaient aussi remporté l’éphémère Coupe Internationale des nations, match opposant le champion d’Europe et le champion d’Amérique du Sud, en 1985 (victoire face à l’Uruguay, 2-0). Quid des JO ? La France a décroché l’or en 1984 mais le succès est à mettre au profit de l’équipe olympique et non des A.