LIMOGEAGE d'Aminata Tall -SES PARTISANS DECIDENT D’APPORTER UNE REPONSE POLITIQUE

Le limogeage de Mme Aminata Tall au poste de Présidente du Conseil économique social et environnemental est tombé comme un couperet au sein de ses partisans de Diourbel.



Ces derniers très surpris par la mesure prise par le président de la République Macky Sall décident d’organiser un rassemblement ce jeudi pour apporter une riposte politique à cette mesure jugée regrettable. L’un de ses lieutenants Diégane Gueye, chef de cabinet, déclare que la mesure prise par le chef de l’Etat Macky Sall a pris de court tous les militants d’Aminata Tall : « nous avons été surpris par la mesure pour deux raisons principales. La première raison est relative par le fait que le Président lui-même avait magnifie le bon travail que Mme la Présidente avait abattu à la tête du Conseil économique et social.



L’autre raison est liée au fait qu’elle s’est battue corps et âmes depuis le parrainage jusqu’à la réélection du président. On ne pouvait pas s’attendre à une telle mesure. Elle a pu mobiliser 58 000 parrains pour le président de la République. Elle pouvait se présenter à la Présidentielle de 2019 mais elle a renoncé à tout cela pour soutenir et accompagner le Président Macky Sall ». Et d’ajouter : « après tout, on s’en remet à Dieu, c’est la volonté divine. Elle a fait ses preuves partout où elle est passée dans ce pays .Elle connait parfaitement les rouages de l’Etat. Nous lui restons fidèles. Nous allons apporter une réponse politique car on a prévu un grand rassemblement jeudi prochain pour voir la suite à donner à cette affaire ». Non sans signaler que c‘est qui est un peu « choquant, c’est le dédit du Président » car, selon lui, « c’est lui-même qui avait dit qu’il reconduisait Mme Aminata Tall pour 5 ans ».







Sud