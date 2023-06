LIONEL MESSI REGRETTE SON AVENTURE AU PARIS SAINT-GERMAIN : "DEUX ANS OÙ JE N’ÉTAIS PAS HEUREUX"

"J’ai pris la décision d’aller à Miami". Dans une interview accordée à nos confrères de Mundo Deportivo et de Sport ce mercredi, Lionel Messi a levé le voile sur la suite de sa carrière. Alors que son annonce de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain ne date que de quelques jours, la Pulga a rapidement balayé toutes les hypothèses l'envoyant au FC Barcelone ou en Arabie Saoudite, où il aurait pu rejoindre Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema au sein de la ligue saoudienne, qui lui dressait un véritable pont d’or.



Finalement, la fin de carrière de Lionel Messi se déroulera de l’autre côté de l’Atlantique, en MLS, au sein du club de l’Inter Miami, bien que les formalités de son contrat ne soient pas encore réglées à 100%. Lionel Messi a également confirmé qu’il avait bien envisagé de retourner sur ses terres catalanes, "la seule offre en Europe qu’il aurait acceptée". Pas besoin de savoir lire entre les lignes : cela aurait été hors de question de continuer ne serait-ce qu’une demi-saison au Paris Saint-Germain, club qu’il a d’ailleurs quitté sous les sifflets des supporters parisiens, avouant même qu'il aurait "rêvé d’une fin différente".



JE N'ÉTAIS PAS HEUREUX

Dans cet entretien, le champion du monde argentin n’a donc pas hésité à revenir sur ces deux saisons passées en France (75 matches, 32 buts). Et le moins que l’on puisse dire, c'est que Lionel Messi n’a pas été tendre avec cette expérience parisienne, qu’il semble même regretter avec le peu de recul qu'il en a. "Ça a été une période difficile, mais c’est désormais derrière moi. Je n’étais pas heureux à Paris. Je ne me suis pas amusé, je n’aimais pas et cela a affecté ma vie de famille. J’ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants". La fin de carrière de Lionel Messi se déroulera dans une toute autre ambiance.