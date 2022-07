(LIVE) Élections législatives SÉNÉGAL

Bonjour et bienvenue sur ce live de la rédaction de dakarposte qui suit en direct la journée des élections législatives 2022. N’hésitez pas à nous poser vos questions en direct. Nous tâcherons d’y répondre avec le plus de précision possible.



Kaolack vote sous la pluie. Si ces conditions atmosphériques ont ralenti le vote dans cette ville, Aminata Touré a accompli son devoir citoyen. À cette occasion, la tête de liste de la coalition Benno Bok Yakaar a affiché sa sérénité : “J’ai accompli mon devoir citoyen et j’appelle tous électeurs à en faire de même malgré la pluie qui est, il faut se le rappeler, une bénédiction”.





KÉBÉMER : UN TAUX DE PARTICIPATION DE 25, 10% À 12H (APS)





Le taux de participation aux législatives dans le département de Kébémer s’élevait à 25,10 pour cent, à 12 heures, a appris l’APS de source officielle.







Une autre évaluation de la participation des électeurs au scrutin sera menée deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, fixée officiellement à 18 heures, a indiqué le préfet de Kébémer, Abou Sow.







Accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, il a effectué tôt ce matin une tournée dans l’ensemble des huit centres de vote de la commune.







Il a loué le déroulement des opérations de vote sur l’ensemble du département. ‘’Aucun incident n’a été signalé, et les élections se déroulent dans le calme‘’, s’est-il félicité.







