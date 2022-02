LIVERPOOL GIFLE LEEDS ET REVIENT DANS LE SILLAGE DE MANCHESTER CITY, TOTTENHAM RECHUTE

Liverpool étrille Leeds et relance la course au titre. Il n’y a pas eu photo entre les Reds et les Peacocks (6-0) mercredi à Anfield. Pour le compte d’un match en retard de la 19e journée, les Scousers ont laminé des Whites comme souvent trop naïfs et punis dans leur dos. Mohamed Salah par deux fois sur penalty (15e, 35e) et Joël Matip ont rapidement mis le club de la Mersey à l’abri, avant que Sadio Mané (80e, 90e) et Virgil van Dijk (90e+3) ne parachèvent le tableau. Malgré quelques sursauts, Leeds a manqué de justesse à l’approche des trente derniers mètres et ne pouvait raisonnablement espérer mieux. Les hommes de Marcelo Bielsa restent 15e, loin derrière leur bourreau du soir, revenu à trois petits points du leader citizen (2e). Dans les autres rencontres de la soirée, Crystal Palace est allé gagner à Watford (1-4), tandis que Tottenham a chuté sur la pelouse de Burnley, toujours relégable (1-0).



A force de brosser un portrait laudatif des Skyblues, on en viendrait presque à oublier que Liverpool a tracé dans l’ombre son propre chemin à coups de victoires. La sixième de rang en Premier League (la neuvième toutes compétitions confondues) s’est dessinée très vite. Maître en la matière, Mohamed Salah n’a eu aucun mal à transformer ses deux penalties (15e, 35e) nés de deux erreurs grossières de la défense des Peacocks. Entre-temps, Joël Matip, d’une projection balle au pied ravageuse, a soldé une note bien lourde (30e) à la pause pour les protégés de Marcelo Bielsa.



En dépit de quelques incursions dans la surface et d’un but refusé à Raphinha pour une position de hors-jeu (27e), les Whites ont brillé par leur stérilité face au but d’Alisson. Avec aucun tir tenté avant le retour des vestiaires, Leeds n’a pas réussi à renverser la vapeur dans le second acte. Pire que ça, les visiteurs ont croulé sous les vagues du club de la Mersey, survolté et affamé des espaces laissés dans son dos par les joueurs en blanc. Salah a bien cru tenir son triplé (60e, 62e), mais c’est finalement Mané qui a profité d’un mouvement parfaitement orchestré par l’Egyptien et l’entrant Jordan Henderson (80e).



Sous une pluie fine, les Peacocks ont accumulé les mauvais choix et multiplié les approximations avec ballon, donnant le bâton pour se faire battre. Si Stuart Dallas a eu une opportunité en or de réduire la marque (70e), la réussite a clairement penché du côté des joueurs de Jürgen Klopp. Dans une fin de rencontre débridée, Mané y est allé de son doublé après une transition rapide déviée par Meslier mais le Sénégalais a bien suivi (90e). Dans la foulée, Virgil van Dijk, à l’origine du cinquième but avec une jolie feinte au départ de l’action, a conclu de la tête une soirée parfaite des Scousers (90e+3).

Fébriles et sans idées dans le dernier tiers adverse, les Whites essuie une troisième correction de rang, et stagnent à la 15e place (23 points). Lancés sur une dynamique folle, les Reds (2e, 60 points) empochent une sixième victoire d’affilée en championnat, et reviennent à trois petits points du leader Manchester City. Liverpool revient aux affaires et fait figure, plus que jamais, de candidat sérieux à la couronne du royaume.

Dans les deux autres rencontres disputées ce mercredi soir, Crystal Palace a enfoncé Watford (1-4) grâce à des réalisations de Mateta (15e), Gallagher (42e) et Zaha (85e, 90e). Les hommes de Patrick Vieira grimpent au 11e rang (29 points), à trois longueurs du top 10. Watford ne décolle pas de la zone rouge (19e). Enfin, la surprise de la soirée se trouve à Burnley, où Tottenham a chuté (1-0) sur un but de Ben Mee (71e). Malgré le contrôle du cuir (66% de possession), les partenaires de Hugo Lloris n’ont pas davantage tenté que leurs adversaires du soir (12 tirs contre 15). Conséquence, les Spurs restent 8e (39 points), à sept longueurs du top 4.