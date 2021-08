LIVERPOOL S'IMPOSE FACE À BURNLEY (2-0), LE PUBLIC DE RETOUR À ANFIELD 18 MOIS APRÈS

Le Liverpool FC a été brillant ce samedi après-midi, pour le retour des supporters à Anfield ! Grâce à des buts de Diogo Jota et Sadio Mané, les Reds ont remporté leur deuxième succès en deux rencontres de Premier League, face à Burnley (2-0). L’international sénégalais a notamment marqué le 96e but de sa carrière dans l’élite anglaise. L’équipe de Jürgen Klopp accumule de la confiance, avant un choc explosif contre Chelsea, samedi prochain.



Le film du match

528 jours que les supporters des Reds n’avaient plus mis les pieds à Anfield, et une défaite en Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (2-3). Les joueurs de Jürgen Klopp leur devaient bien une prestation de haute volée, et cela a bien été le cas : les Clarets de Burnley n’ont eu que peu voix au chapitre.





VAN DIJK A FAIT DU BIEN

Si les fans locaux ont tremblé sur un tir de Dwight McNeil repoussé par le poteau (5e) alors que Chris Wood était hors-jeu, cette situation n’a pas donné la tendance de la rencontre. A la 18e minute, c’est bien Diogo Jota qui ouvrait le score de la tête, sur un superbe service de l’arrière gauche Kostas Tsimikas, à la manière d’un Andy Robertson des grands jours (1-0).

Le défenseur de Burnley James Tarkowski a eu beau surprendre un Alisson un peu passif juste avant la pause (44e, reprise de la tête à côté), Liverpool ne va pas plier. Après plusieurs vagues énergiques sans résultat (58e, 60e, 62e), les coéquipiers de Sadio Mané ont plié le match à la 69e minute, sur une superbe reprise de volée du Sénégalais consécutive à un superbe mouvement construit par Van Dijk, Elliott et Alexander-Arnold (2-0).

Barnes a eu l’occasion dans les ultimes instants de la rencontre de surprendre Alisson. Mais la fébrilité balle au pied du dernier rempart brésilien n’est définitivement pas celle de sa ferme main gauche (90e+4). Le retour de blessure de Virgil van Dijk a sécurisé une défense rouge qui en avait bien besoin : celui de Joe Gomez, entré dans le temps additionnel, devrait également lui rendre de fiers services. Cette solide prestation demandera confirmation dès samedi prochain, face à Chelsea.