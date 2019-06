LOUGA : ALASSANE OUATTARA À L’INHUMATION DE SON AMI EL HADJ DIBRIL SAKHO

Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a assisté, dimanche à Louga, à la prière mortuaire suivie de l’enterrement d’El Hadji Dibril Sakho, président du Conseil d’administration de la Caisse de retraite par répartition avec épargne (CRRAE-UMOA), décédé mercredi dernier à Abidjan (Côte d’Ivoire).



Le chef de l’Etat ivoirien a accompagné la dépouille de l’ancien Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, arrivée, samedi, à Dakar.



Alassane Dramane Ouattara a tenu à faire le déplacement pour conduire son ’’meilleur ami’’ jusqu’à sa dernière demeure.



La Levée de corps s’est déroulée, dimanche matin, dans la Grande Mosquée de Mermoz à Dakar.



La délégation présidentielle est arrivée à Louga pour l’enterrement aux alentours de 13heures.



La prière mortuaire s’est déroulée dans la Grande mosquée de Louga où El Hadji Dibril Sakho avait l’habitude d’effectuer ses prières à chaque fois qu’il séjournait dans sa région natale.



La famille et les proches du disparu ont magnifié la présence du chef de l’Etat ivoirien.



Selon leurs témoignages, El Hadji Dibril Sakho et Alassane Ouattara étaient de grands amis. Les deux hommes se sont connus en 1966 et depuis lors ils entretiennent de trés bonnes relations.



Ouattara et Sakho ont servi ensemble au Fond monétaire international (FMI) puis à la BCEAO. Ils ont contribué à la délocalisation du siège de la BCEAO de Paris à Dakar.



El Hadji Dibril Sakho, décédé à l’âge de 80 ans, avait exprimé sa volonté d’être enterré à Louga. Il s’était aménagé, depuis 30 ans, une concession de terrain dans un cimetière.



L’homme avait tenu également, selon ses proches, à ce que la célébration de ses funérailles se tienne en une journée.



Alassane Dramane Ouattara, très ému, selon la délégation qui l’accompagne, a sollicité des prières pour le repos de l’âme son ’’frère et ami’’.



El Hadji Dibril Sakho fut le premier Secrétaire général de la Commission bancaire de l’Union économique et monétaire Ouest africaine, (UEMOA)







