LOUGA : UN GANG DE CAMBRIOLEURS DÉMANTELÉ PAR LA POLICE

Un gang de cambrioleurs composé de 12 individus a été démantelé par la sûreté urbaine de Louga, en collaboration avec celle de Dakar, a appris l’APS de source policière.



Les malfaiteurs, spécialisés dans le vol de meubles, de portes et autres matériels importés, sévissaient dans la commune de Louga, précise l’adjoint du commissaire de Louga, Lat Dior Sall.



Leur arrestation a été rendue possible grâce aux renseignements obtenus auprès d’un premier suspect arrêté à la gare routière de Dahra, à Louga.



Après être passé aux aveux, il a donné des informations précises ayant permis de localiser et de "démanteler le reste de la bande", qui avait trouvé refuge à Dakar.



Grâce à l’aide de la Sûreté urbaine de Dakar, les 11 autres suspects ont été appréhendé.



Les 12 personnes arrêtées seront présentées ce mardi au parquet de Louga.

























aps