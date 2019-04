La Bamboula De Nos Gouvernants : Entre 2000 Et 2019, 20 000 Véhicules Achetés Pour 500 Milliards

100 milliards pour les factures, 18 pour réparer les véhicules

Last but not least, pour la réparation des véhicules, 18 milliards ont été dépensés l’année. Les factures d’eau, d’électricité et de téléphone sont une énorme bamboula orchestrée par les agents de l’Etat. La dette s’élève à plus de 100 milliards Fcfa.

Tout cela est aujourd’hui mis sur la place publique par le régime de Macky SALL qui se dit en croisade contre le train de vie dispendieux de l’Etat.



Avec Seneweb