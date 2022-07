La CAN 2023 se jouera en 2024 ! (officiel)

A l’instar de l’édition 2021, disputé en 2022 pour cause de pandémie de Covid-19, la CAN 2023 se jouera l’année en suivante, en 2024 ! Cette décision a été officialisée ce dimanche par la Confédération africaine de football (CAF) à l’issue de son comité exécutif organisé à Rabat, au Maroc, en marge de la CAN féminine. Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, la compétition se tiendra finalement en «janvier/février 2024», au même endroit.



Cette volte-face fait suite à des considérations climatiques puisque les mois de juin-juillet correspondent à la saison des pluies en Côte d’Ivoire, avec des risques de fortes précipitations et d’inondations, comme cela a été le cas ces dernières semaines, ce qui a suscité une prise de conscience à un an de l’événement et débouché sur ce report.



Notons qu’il n’était pas possible de programmer la compétition en janvier/février 2023 puisque la Coupe du monde 2022 aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 et les organismes des joueurs n’auraient pas supporté d’enchaîner deux compétitions en l’espace de quelques semaines. Désormais, avec ce report, les sélections africaines qualifiées pour le Mondial risquent en revanche de demander une reprogrammation des 4 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2023 afin d’organiser des matchs amicaux en septembre.



Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a également annoncé ce dimanche que la Super Ligue africaine débutera en août 2023, avec des équipes à déterminer. L’édition 2022-2023 sera donc la dernière de la Ligue des champions africaine !























































