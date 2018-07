La Cour suprême casse la décision d’acquittement de Simone Gbagbo

« Le jury, à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu’elle soit remise immédiatement en liberté si elle n’est retenue pour d’autres choses » avait déclaré le Kouadjo Boiqui, président de la Cour d’assises à cette époque.

Le verdict avait été donné à la majorité des 6 jurés civils. A la suite d’une requête en annulation de cette décision introduite par l’avocat des victimes Me Coulibaly Soungalo, cette décision a donc été cassée et l’affaire renvoyée à nouveau devant la cour d’assises. Cette fois avec un nouveau juge-president. L’épouse de l'ex-president Ivoirien, actuellement également jugé pour crime contre l'humanité à la Haye, Laurent Gbagbo, sera à nouveau devant les juges pour le même chef d’accusation ‘’Crime contre l’humanité’’.

Notons que ce rebondissement danc cette affaire qui oppose Simone Gbagbo et la justice ivoirienne intervient 16 mois après avoir évité de peu la prison à vie.