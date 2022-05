La FIFA déboute l’Algérie, le Cameroun est bien qualifié

Le dossier est clos pour la FIFA

Contactée par l’AFP, la FIFA vient de faire savoir que le dossier lié à ce match est définitivement « clos ». C’est-à-dire qu’il n’y a aucune chance pour que le match soit rejoué. Les Lions Indomptables de Rigobert Song seront bien présents au tournoi planétaire, où ils se produiront dans un groupe avec le Brésil, la Serbie et la Suisse.



Les instances internationales ont aussi indiqué avoir répondu à la partie plaignante pour les requêtes que celle-ci a soumises. Chose que la FAF avait reconnu à travers un communiqué publié tôt ce samedi mais dans lequel elle n’a absolument pas fait mention d’un rejet du recours, mais uniquement d’une réponse défavorable.



« En réponse à la réclamation introduite auprès de la Commission des Arbitres de la FIFA concernant le match barrage retour Algérie – Cameroun du 29 mars 2022 qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la Fédération Algérienne de Football (FAF) informe être destinataire, aujourd’hui 06 mai 2022, d’une correspondance de ladite commission dont voici la teneur : « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres « vidéo », conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », avait indiqué la fédération algérienne dans sa note.



Les Algériens y croient dur comme fer

Pour les Algériens, c’est une deuxième douche froide en l’espace d’un peu plus d’un mois. Les supporters croyaient fortement en issue positive dans cette affaire. Le fait que Djamel Belmadi, le sélectionneur, ait parlé d’un « dossier lourd » contre l’arbitre Bakary Gassama et que des rumeurs d’un complot aient été alimentées par un journaliste respectable au pays, en la personne de Hafid Derraji, avaient laissé penser qu’un replay était effectivement envisageable. Il n’en est rien, c’était de la poudre aux yeux et les inconditionnels d’El Khedra ont fini par s’en rendre compte.



Même si l’arbitrage avait été jugé mauvais, il était peu probable que la FIFA aurait donné gain de cause aux Algériens vu l’absence d’un précédent du genre. Les seules fois où des matches internationaux ont été rejoués par le passé c’était lorsqu’il y avait des cas avérés de corruption ou lorsqu’un souci technique s’était produit durant la rencontre.



Les Algériens peuvent toujours faire appel auprès du TAS s’ils le souhaitent. Il n’est pas sûr toutefois qu’ils s’engagent dans cette voie-là. Ça serait une perte de temps et d’énergie supplémentaires. L’idéal est de commencer à regarder de l’avant et préparer les éliminatoires de la CAN 2023. Mahrez et ses coéquipiers accueillent l’Ouganda, le 4 juin prochain à Oran.