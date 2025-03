La Première Dame, Marie Khone Faye, a reçu deux associations féminines engagées dans la cause des femmes .

En prélude à la Journée Internationale des Droits des Femmes, la Première Dame, Marie Khone Faye, a reçu en audience, le mercredi 5 mars 2025, deux associations féminines engagées dans la cause des femmes : l’UFCE et la LISCA.



Avec Union Des Femmes Chefs D'entreprise Du Senegal (UFCE), les échanges ont porté sur l’importance de l’accompagnement et du soutien aux femmes entrepreneures. Véritables actrices du développement économique, elles créent de l’emploi et dynamisent notre économie.



Avec Ligue Sénégalaise contre le Cancer - LISCA (LISCA), la discussion a mis en lumière la nécessité du dépistage précoce, de l’accompagnement des malades et de la sensibilisation sur toutes les formes de cancer touchant les femmes.



La Première Dame réaffirme son engagement pour ces causes essentielles et encourage des actions concrètes pour la santé et l’autonomisation des femmes.