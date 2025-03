La Première Dame, Marie Khone Faye, reçoit l’Amicale des Femmes de la Présidence de la République

Pour la première fois depuis sa création en 2017, l’Amicale des Femmes de la Présidence de la République a été reçue par une Première Dame.

Un moment d’échange sincère et chaleureux durant lequel les membres de l’Amicale ont présenté leurs plans d’actions, leurs projets d’activités et les événements qu’elles souhaitent organiser.

Elles ont également exprimé leur volonté de bénéficier du soutien de la Première Dame dans la mise en œuvre de ces initiatives .



Une rencontre marquée par l’écoute et la volonté commune d’agir ensemble.