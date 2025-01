La Première ministre italienne chez Donald Trump, à Mar-a-Lago

Après le Hongrois Viktor Orban, c'est Giorgia Meloni qui s'est rendue ce samedi à la résidence de Donald Trump en Floride. La Première ministre italienne nationale-conservatrice est apparue samedi aux côtés du président élu dans sa propriété de Mar-a-Lago.



Depuis l'élection du mois de novembre, les dirigeants du monde su succèdent : ont été aperçus sur place ces dernières semaines l'Argentin Javier Milei et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.



"C'est très excitant", a déclaré M. Trump à la foule rassemblée en parlant de Mme Meloni, "Je suis ici avec une femme fantastique, la Première ministre italienne. Elle a vraiment pris l'Europe d'assaut, ainsi que tous les autres pays, et nous ne faisons que dîner ce soir", a-t-il ajouté.



Le président élu a regardé un documentaire avec Mme Meloni, ainsi qu'avec le sénateur de Floride Marco Rubio, qu'il a choisi comme secrétaire d'État dans la future administration, et le représentant de Floride Mike Waltz, que M. Trump a nommé conseiller à la sécurité nationale. Scott Bessent, qu'il a choisi pour diriger le département du Trésor, était également présent.





La visite de Giorgia Meloni fait suite à la récente détention de la journaliste italienne Cecilia Sala par la police iranienne alors qu'elle effectuait un reportage à Téhéran. Cette affaire a exacerbé les tensions entre l'Italie et l'Iran, qui exige la libération d'un homme d'affaires iranien arrêté à Milan en vertu d'un mandat d'arrêt américain. Cet homme d'affaires est lié à une attaque de drone en Jordanie l'année dernière, qui a tué trois soldats américains.



Le président américain Joe Biden doit se rendre à Rome ce jeudi pour rencontrer Mme Meloni et le pape François. La Maison Blanche a déclaré que la rencontre avec la Première ministre italienne "soulignera la force des relations entre les États-Unis et l'Italie", et M. Biden devrait remercier la cheffe du gouvernement pour sa direction du G7 au cours de l'année écoulée.