La Russie prend la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU

Au moment où la guerre fait rage en Ukraine, beaucoup se demandent pourquoi la Russie préside en avril le Conseil de sécurité des Nations Unies.



La réponse tient dans le règlement de l'ONU.



Le Conseil de sécurité se compose de quinze membres et chacun d'entre eux dispose d'une voix.



Chaque membre a l'obligation d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité.



En février 2022, le mois où l'invasion de l'Ukraine a débuté, la Russie était là aussi en charge de la présidence tournante du Conseil de sécurité.



Le 23 février dernier, à la veille du premier anniversaire de la guerre, l'Assemblée générale des Nations unies a demandé le retrait immédiat des soldats russe d'Ukraine.



Lors de la onzième session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, 141 Etats membres ont soutenu la résolution.



Sept pays ont voté contre la résolution et 32 se sont abstenus, dont la Chine, l'Inde et le Pakistan.