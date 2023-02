La Russie suspend sa participation au traité New Start et se dit prête à renouer avec les essais nucléaires

Vladimir Poutine annonce que la Russie suspend sa participation à l’accord New Start sur le désarmement nucléaire signé en 2010, mais ne s’en retire pas.



« Ce traité nous empêche d’effectuer des inspections à part entière, et nos demandes répétées d’inspecter telle ou telle installation restent sans réponse ou sont rejetées pour des raisons formelles. Et nous ne pouvons pas vraiment inspecter quoi que ce soit de l’autre côté. (…) Je me vois contraint d’annoncer aujourd’hui que la Russie suspend sa participation au traité sur les armes stratégiques offensives. Je le répète, je le répète, pas en se retirant du traité non, mais en suspendant précisément sa participation. »





Il a également appelé le ministère de la défense et l’agence fédérale de l’énergie atomique Rosatom à se tenir « prêts pour des tests d’armes nucléaires » si les Etats-Unis en réalisent en premier.





Poutine en chef de guerre

Dans son intervention, le président remercie « le peuple russe de la Russie pour [son] courage et pour [sa] détermination. Je voudrais remercier les officiers de la flotte et des forces terrestres. Je voudrais remercier les combattants des corps des brigades de Donetsk et de Louhansk, des réservistes. (…) Je voudrais aussi remercier les mères et les épouses, les parents de défenseurs de notre patrie, les médecins, les conducteurs des locomotives et les collaborateurs des chemins ferroviaires qui approvisionnent le front et les ingénieurs qui font fonctionner les services des usines et le complexe militaire, tous les travailleurs de ce complexe (…) toutes les forces qui assurent la sécurité de notre immense pays. Je voudrais remercier aussi les professeurs, les maîtres d’école, ceux qui prennent charge de la jeune génération. Et je voudrais remercier aussi les correspondants de guerre qui prennent des risques pour leur vie, pour témoigner. Je voudrais remercier les aumôniers des prêtres militaires et qui vont soutenir les soldats ».



Il demande à l’auditoire de respecter quelques secondes de silence pour honorer la mémoire de ceux qui sont « morts pour la patrie ».