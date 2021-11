La bande qui approvisionnait la Médina, le Point E et Golf-Sud en crack, héroïne et cocaïne, démantelée

Fin de règne pour la bande au célèbre caïd du trafic de drogue dure, Ibrahima Mandiang alias Ndiossé, connue dans les milieux interlopes dakarois. Ndiossé et ses trois lieutenants ont été arrêtés par les limiers de l’Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants (Ocrtis). Les hommes du commissaire Ndiarra Sène, nouvellement porté aux commandes de cet office, ont cependant consacré plusieurs jours pour venir à bout de cette bande qui excellait dans l’art du cache-cache avec les forces de l’ordre. Pour lutter plus efficacement contre ce fléau du trafic de drogue dure, le commissaire Ndiarra Sène a choisi de faire dans la communication de proximité, en publiant à travers différents canaux, le numéro vert : «800 00 1212», de son département. Ceci, afin d’inciter à la dénonciation systématique. Une stratégie payante. Au courant du mois d’octobre dernier, les limiers de l’Ocrtis sont saisis à travers ce numéro vert, de dénonciations anonymes, faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue dure en cours, entre les quartiers de Golf-Sud, de la Médina et du Point E. En cours d’enquête, les limiers vont réaliser que la bande avait érigé son Q.G. à la Médina, non loin d’une célèbre boîte de nuit.

Pour parvenir à identifier les principaux maillons de la bande et leur modus operandi, un discret dispositif de surveillance et de filature est mis en branle dans les environs. Une stratégie qui a permis d’avoir la certitude que Ibrahima Mandiang alias Ndiossé (46 ans) est le véritable cerveau de la bande structurée, avec une parfaite répartition des tâches dévolues à chacun de ses lieutenants que sont Souleymane Diagne dit Jules (44 ans), Mamadou Lamine Keïta alias Diarra (41 ans) et El hadji Mbaye Diouf (57 ans). Jules, bien introduit dans les milieux interlopes dakarois, avait en charge la distribution de la came. Diarra s’est vu confier la Médina et le Q.G., sous la supervision du grand manitou, Ndiossé Mandiang qui se chargeait lui-même de la transformation des variétés de stock de drogues dures réceptionnées. En plus du cercle restreint, la bande employait plusieurs jeunes utilisés comme épis, pour alerter de tout mouvement suspect ou intrusion d’agents de police, précisément aux alentours du Q.G.

Le 30 octobre dernier, les éléments du dispositif de surveillance prennent en filature Souleymane Diagne qui avait pour mission de livrer de la drogue dure à Diarra. La filature sera ponctuée par l’interpellation de Diarra aux abords d’une boîte de nuit. Par dévers lui, 23 pierres de drogue dure, Crack, ainsi que des liasses de billets de banque. La poursuite des investigations permettra de mettre le grappin sur un autre maillon important du réseau, Souleymane Diagne dit Jules. Remontant la filière, les hommes du commissaire Ndiarra Sène vont arrêter Ndiossé Mandiang, cerveau de ce trafic, et de l’un de ses lieutenants, El Hadji Mbaye Diouf. Par dévers eux, 53 pierres de Crack, 90 képas d’héroïne, 7 sachets contenant une poudre blanchâtre (cocaïne), d’un poids de 17,5 grammes sont saisis. Ce n’est pas tout, les policiers vont mettre sous scellé l’impressionnant arsenal de conditionnement de drogue composé de rouleaux de papier bronzés, d’une bouteille de gaz butane, d’un tamis, de 5 assiettes en céramique utilisées pour sécher la came, d’un lot de papier filtre, de 3 paires de ciseaux, 5 couteaux, 3 lames, d’un rouleau de scotch, de bougies… Au terme de leur détention légale, Ndiossé Mandiang et Cie ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Dakar pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue.

























L'obs