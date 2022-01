La campagne électorale fait ses premiers dégâts : Les images indignes de la bagarre à Guédiawaye (vidéo)

Ce samedi 08 janvier 2022, a été lancée la campagne électorale pour les Locales prévues le 23 janvier prochain. Mais à Guédiawaye, ce début de Campagne a été émaillé par des heurts entre militants de deux camps opposés.



En effet, des militants de Ahmed Aidara, candidat de Yewwi Askan Wi, et ceux de Aliou Sall, candidat de Benno Bok Yakaar à Guédiawaye, se sont battus. N’eut été l’intervention des forces de l’ordre, il y aurait eu plus de dégâts.



Sur ces images partagées sur YouTube, on y voit des hommes armés de machette et de coupe coupe. Des images indignes, qui n’honorent pas le Sénégal, connu pour la paix notamment en période d’élections