La carte politique de Pape Djibril Fall : L’incarnation d’une 3e voie pour l’équilibre et l’équidistance?

Avec donc 56.303 voix, l’ancien journaliste du Groupe Futurs Médias parvient à occuper la quatrième place devant Bokk Gis-Gis, Bunt-Bi, Natangué Askan Wi et Aar Sénégal lors des dernières élections législatives. Journaliste-chroniqueur au départ dans plusieurs médias télévisés, l’ancien du Cesti semble tourner la page pour se concentrer sur les préoccupations des sénégalais. Mais faudrait-il se demander, comment compte-t-il s’y prendre au regard de la composition nouvelle de l’Assemblée nationale ? Quelle sera aussi sa position face à deux pôles dont il semble se démarquer ? Quelles peuvent être ses chances à moins de 18 mois des présidentielles si, bien entendu, il serait tenté d’y participer ?

Dans cette nouvelle législature, l’assemblée nationale va recevoir un bon nombre de jeunes, notamment le nouveau député Pape Djibril Fall. Une responsabilité qu’il s’est assigné de porter, « pour montrer aux jeunes que les décisions et l’implication dans les affaires de la nation n'attendent plus. » Ce dont il s’agit en ce moment, c’est la prise de conscience des enjeux qui interpelle au-delà du Sénégal, l’Afrique.

Une surprise politique, malgré toutes les difficultés dans la conception des listes. Mais au finish, il a eu à faire mieux que plusieurs partis et coalitions en lice. Ainsi, il faut simplement noter que c’est lui que les législatives ont véritablement révélé. Malgré les difficultés financières, il s’est battu durant ces élections et va à l’assemblée sans état d’âme. Il affronte une difficulté qui consiste à s’ancrer de plus dans l’apposition. D’ailleurs, sa dernière sortie l’a confirmé. « MPR/ Les Serviteurs est bien dans l’opposition », avait-il souligné lors de sa dernière conférence de presse.

« Pape Djibril Fall est un leader qui est en train de naître », nous disait un observateur politique, Mr Sy, spécialiste des questions politiques. À travers cette assertion loin d'être gratuite, il nous a juste expliqué la dynamique que le nouveau parlementaire avait prise et qui est sur les traces de ses prédécesseurs comme non-inscrit qui sont après, devenus « les grandes gueules » de l’Assemblée nationale. En effet, pour cette 14elégislature, la présence du jeune journaliste de formation pourrait être déterminante. Mais elle ne doit aucunement demeurer une position qui opte à se faire des ennemis politiques. « S’il n’y avait pas Pape Diop, c’est lui qui allait perturber l’assemblée nationale au regard du poids de son suffrage. Il allait dans ce cas, perturber les deux blocs que sont la coalition Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi ».

Journaliste et ancien formateur au Cesti, Ibrahima Bakhoum, estime qu’il est le seul qui arrive tout frais et tout nouveau. Mais peut vouloir dire beaucoup de choses, mais également cela peut signifier presque rien. Il a eu le courage de sauter avec d’autres qui soutiennent sa vision et aussi, son discours, il faut le rappeler n’est pas un discours va-t'en-guerre, de casse-tout etc… En termes plus explicites, du point de vue des contenus, Pape Djibril Fall, selon notre interlocuteur semble être bien préparé en terme de communication et des exigences du métier par lequel il est passé, pour profiter de cette situation politique distincte qui s’est dessiné et qui peut bien lui faciliter une assise dans cette 3e voie qu’il incarne. Dans cette phase nouvelle qui a vu l’arrivée du jeune Pape Djibril Fall, ce qu’il faut privilégier, c’est la patience et l’attention dans un contexte politique chamboulé et affecté.

L’identité, le discours et la fermeté dans les options politiques seront également déterminants pour le leader des Serviteurs/MPR. La bataille politique à mener, réside selon certains analystes politiques, réside dans le fait de travailler pour une assemblée nationale équilibrée qui ne soit pas alignée derrière l’exécutif ou derrière les coalitions. « Il a vraiment ce travail politique et stratégique qu’il a à mener et cela peut le conduire loin dans la scène politique », confie Mr Sy. Nous n’avons aucun engagement politique de quelque bord que ce soit. Nous envisageons de tracer une ligne que nous allons construire avec les Sénégalaises et Sénégalaises qui sont fatigués de cette bipolarisation dans l’espace politique. » Cette affirmation du député ¨Pape Djibril Fall lors de sa déclaration de candidature le 22 avril 2022 donne une indication sur la piste que le journaliste s’est frayée. Un chemin qu’il aura à défendre en dépit des contradictions émanant d’autres sensibilités rejetant « une éventuelle troisième voie... »

Loin d’incarner la voix de l’opposition, Pape Djibril Fall peut bien, au regard de son ambition et de sa vision, insister sur la gestion concertée et faire focus sur les priorités des sénégalais au lieu de se laisser emporter par l’esprit conflictuel qui bloquerait l’institution..

