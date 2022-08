Encore la grande faucheuse serait- on tenté de dire ! En effet, dakarposte a appris que le très célèbre Chérif Mame Alassane Laye Ibn Seydina Ababacar Laye Ibn Seydina Limamou Laye connu pour sa sagesse vient d’être rappelé à Dieu.

Toute la rédaction du site des exclusivités ( Dakarposte) présente ses condoléances les plus attristées au Khalife des Layènes, à la communauté tout entière et à la Umma islamique. Inna Lahi wa inna illeyhi raajun.