Le double meurtre de Technopole dans lequel ont péri le danseur Aziz Dabala et à son neveu Boubacar Gano dit «Oualy» a fait l’objet d’un grand reportage sur C8, une chaîne du groupe Canal Plus. Le sujet a duré près de 70 minutes et est intitulé «La dernière danse tragique de Aziz Dabala», rapporte Les Échos. «Un papier intéressant dans lequel la maman de Aziz Dabala parle de sa peine. D’autres personnes ont aussi été interrogées», ajoute le journal.















































