La famille Tarraf se déchire...

Décidément, la famille Tarraf Koujock qui se déchire à cause de plusieurs milliards de Fcfa se bagarre sur tous les fronts. À côté de la plainte au pénal ayant conduit aux inculpations de Said Tarraf et de sa fille Alia, plusieurs autres procédures ont été déclenchées par les deux parties devant le juge civil. Eh bien hier, deux des procédures ont été vidées. Il s'agit des plaintes intentées, en référé, par les héritiers de Fouad Tarraf Koujocjk contre Mahdi Tarraf Koujock, d'une part, et Dounia Tarraf Koujock, d'autre part. Toutes ces deux procédures ont été rejetées...









libération