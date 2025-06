La "fille cachée" de Vladimir Poutine, employée d'une galerie d'art parisienne ?

Les premières spéculations sur l'identité de la mystérieuse Elizaveta Vladmirovna Krivonogikh, plus connue sur les réseaux sociaux comme Luiza Rozova, remontent à 2020, après l'enquête d'un média russe le Proekt. Les journalistes s'intéressent à sa mère, Sveltana, ancienne femme de ménage devenue millionnaire et l'une des plus grandes fortunes de Russie après avoir croisé la route de Vladimir Poutine et la naissance de sa fille en 2003.



Sveltana Krivonokigh, née en 1975, à Saint Petersbourg, aurait entretenu une relation intime avec Vladimir Poutine à la fin des années 90, alors qu'il était conseiller au maire de la ville et elle femme de ménage. Après l'arrivée de Poutine au pouvoir; sa situation a complètement changé et elle est devenue actionnaire de la banque Rossiya connue pour gérer les finances de l'élite russe, et a acquis plusieurs appartements de luxe, dont un à Monaco. La chaîne ukrainienne TCH détaille la fortune et le quotidien luxueux de la mère dans un reportage à moult photos, notamment de sa fille Liza.



Tout cela, et la liaison, et l'ascension fulgurante de Svetlana, se seraient passé pendant que le locataire actuel du Kremlin était encore marié à Lioudmila Chkrebneva (en 2014, il divorce de la la mère de ses deux filles "officielles" même si jamais reconnues publiquement comme telles). Pas étonnant alors que l'appareil de communication de Moscou reste coi par rapport à ce nouveau ajout potentiel au tableau familial : en 2020 le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, qualifie les publications sur Svetlana Krivonogikh de "provocations dignes de presse jaune".





Elizaveta, née en 2003, aurait passé son enfance à Saint-Pétersbourg. Son patronyme, "fille de Vladimir", a éveillé les soupçons même si le nom est commun en Russie et aucun nom du père n'est mentionné sur l'acte de naissance. Sur les réseaux sociaux elle utilisait le nom de Luiza Rosova où elle partageait des photos de son quotidien luxueux. Cependant, après le début de l'invasion russe de grande envergure en Ukraine, en février 2022, elle a disparu des radars, en clôturant ses comptes et cessant toute activité publique.





Depuis 2024, Elizaveta vit en France et suit des études en management culturel à Paris. La jeune femme de 22 ans a été aperçue lors d’un vernissage la semaine dernière, et serait en fait une alternante dans une galerie d'art. L’information a été confirmée par Alexandre Vichnevski, directeur de la L Galerie et du Studio Albatros à Ménilmontant et à Montreuil, qui exposent et défendent des artistes russes et ukrainiens opposés à la guerre.

«Elle travaille pour nous depuis octobre dernier pour une durée de deux ans, sous un contrat d’alternance. Elle participe à l’organisation des expositions, prépare les biographies des artistes et les photos de leurs œuvres pour éditer les catalogues ensuite», explique Alexandre Vichnevski au Figaro. Pour autant, il affirme ne pas avoir été au courant des rumeurs qui tournent autour de l’étudiante inscrite en master dans une école de management de l’art. «Nous ne savions pas que la presse soupçonnait qu’elle soit la fille illégitime de Vladimir Poutine», ajoute-t-il.

Son implication dans ce milieu artistique en contradiction totale avec la politique du Kremlin, alimente les débats sur ses convictions. Selon Radio France, Luiza Rozova a fréquenté des milieux progressistes russes et aurait pris position publiquement contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, initiée en 2022, et émis des messages de soutien aux Ukrainiens.





Selon le Figaro, avant de se volatiliser des réseaux, Elizaveta Krivonogikh aurait publié deux photos aux messages politiques forts, condamnant la guerre en Ukraine. «Je déteste la douleur, je déteste la souffrance, je déteste la mort, je déteste la guerre... FAITES-LE SAVOIR À TOUT LE MONDE», a-t-elle notamment écrit, précisant ne «jamais avoir voulu devenir une leader d’opinion».

















































