La fin d'un monopole : l'État desserre l'étau sucrier pour abreuver le marché national

Dakarposte a appris de bonnes sources que dès ce mercredi 15 juillet, le gouvernement sénégalais autorisera de nouveau les importations de sucre sur l’ensemble du territoire national. Cette décision marque un tournant stratégique majeur pour l'économie du pays, brisant temporairement le monopole de la production locale afin de stabiliser le marché intérieur.





Un arbitrage crucial face à la pénurie



Depuis plusieurs mois, les consommateurs sénégalais faisaient face à de graves pénuries de sucre, entraînant une flambée des prix sur les marchés urbains et ruraux. Face à l’incapacité des industries locales à couvrir l’intégralité de la demande nationale, les autorités ont choisi de privilégier l'approvisionnement des ménages et la régulation des cours.



Vers un équilibre du marché



L'ouverture des vannes de l'importation vise plusieurs objectifs immédiats :

• Inonder le marché pour résorber instantanément la pénurie.

• Stabiliser le coût de la vie en cassant la spéculation des intermédiaires.

• Garantir la sécurité alimentaire à l'approche de périodes de forte consommation.



Cette mesure de libéralisation contrôlée sera étroitement surveillée par le ministère du Commerce pour éviter de fragiliser durablement le tissu industriel local, tout en offrant un souffle d'oxygène indispensable au pouvoir d'achat des citoyens.







