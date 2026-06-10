Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

La fin du "rêve de ma vie" : écarté du Mondial, l'arbitre somalien Omar Artan sort du silence

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 10 Juin 2026 à 17:01 modifié le Mercredi 10 Juin 2026 - 19:02

Refoulé samedi lors de son arrivée aux États-Unis puis lâché par la Fifa, l'arbitre somalien Omar Artan s'est exprimé pour la première fois sur son compte Facebook et dans le New York Times exprimant sa déception. Avant de retrouver le sourire, accueilli en héros à Mogadiscio.


La fin du "rêve de ma vie" : écarté du Mondial, l'arbitre somalien Omar Artan sort du silence
"Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde." Omar Artan allait écrire l'histoire en devenant le premier Somalien à participer à la Coupe du monde. Un rêve devenu cauchemar aux douanes américaines.

Alors qu'il tentait de rejoindre le camp de base des arbitres à Miami, il a été interrogé pendant onze heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention. Il y a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul, sans que les agents ne l'aient informé des raisons pour lesquelles il était interdit d'entrée sur le territoire américain.

Dans un premier temps, l'arbitre a voulu faire bonne figure. Sur son compte Facebook, il affirmait : " Malgré les circonstances, je garde le moral et je me concentre sur les prochains défis qui m'attendent dans ma carrière d'arbitre", remerciant même la Confédération africaine de football (CAF) et la Fifa pour leur soutien.


"Ils ont un problème" avec la Somalie

Un soutien tout relatif, puisque la Fifa n'a même pas cherché à intervenir auprès des États-Unis, actant simplement le fait qu'il ne pourrait ni s'entraîner ni officier dans le principal pays hôte : "C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire", a justifié l'instance dans un communiqué.

Joint par le New York Times alors qu'il était en transit à Istanbul, Omar Artan s'est laissé aller à sa déception. "J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa", a-t-il ainsi affirmé, ajoutant avoir montré aux agents de l'immigration des documents de la Fifa, ainsi que des photos de sa carrière. "Je suis très, très déçu."



"Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays", a-t-il indiqué. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux États-Unis par l'administration de Donald Trump.

L'affaire a suscité l'indignation en Somalie, où le ministère de la Jeunesse et des Sports a défendu "l'intégrité" d'Omar Artan et regretté qu'il n'ait pas été possible de revenir sur son renvoi malgré d'"intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la Fifa, dans le but de parvenir à une résolution immédiate".

"De bonnes raisons", selon la Maison Blanche

Mardi, le patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de l'organisation de la Coupe du monde de foot, Andrew Giuliani, est revenu sur l'accueil les délégations lors d'une discussion organisée par le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington.




"Jusqu'à présent, 35 équipes ont pu entrer aux États-Unis. Aucun joueur ni entraîneur ne s'est vu interdire l'accès", a-t-il affirmé. "Il y a eu des responsables qui se sont vus interdire l'entrée et pour de bonnes raisons", a-t-il poursuivi, évoquant la nécessité d'empêcher "des acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du monde" de football, qui débute jeudi.

"Il y a eu un arbitre qui n'a pas été admis. Je ne peux pas entrer dans les détails mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour une très bonne raison", a assuré le responsable de la Maison Blanche, faisant état de discussions avec le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, et le chef de la police aux frontières (CBP).

La CBP a justifié le refoulement d'Omar Artan, qui a notamment arbitré en Coupe d'Afrique des nations (CAN), par des "problèmes liés à la vérification de ses antécédents".

Accueilli en héros au pays

L'arbitre a finalement atterri mercredi à Mogadiscio et a été accueilli en héros dans son pays. Plus d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées à l'aérodrome Adan Adde pour lui manifester leur soutien. De quoi lui faire retrouver le sourire.

"Malgré ce qui m'est arrivé, je ne suis pas découragé", leur a-t-il lancé. "Nous avons notre pays, la Somalie, et ce drapeau, dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous devons défendre son honneur, rester fidèles à nos responsabilités et poursuivre nos efforts pour servir notre nation avec fierté."

"Je serai là à la prochaine Coupe du monde" en 2030, a-t-il promis

La fin du "rêve de ma vie" : écarté du Mondial, l'arbitre somalien Omar Artan sort du silence

Recommandé Pour Vous
< >

Mercredi 10 Juin 2026 - 17:59 FMI : ce qu’il faut savoir sur la mission du 15 juin prochain

Mercredi 10 Juin 2026 - 17:53 Primature : Ibrahima Diallo démissionne du BIC-Gouv

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747